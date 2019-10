Finale der Gastro-Tage in 14 Restaurants in Calvià

Am Freitag, 25. Oktober, haben Gourmets letztmalig Gelegenheit, am Schlemmerevent „Mostra de Cuines” in Calvià teilzunehmen. Seit Anfang des Monats haben 43 Restaurants in der Gemeinde ihre Türen für Feinschmecker geöffnet und Menüs zu Sonderpreisen von zwölf, 14 und 16 Euro serviert.

Zum Finale kommen Köstlichkeiten in 14 Restaurants in Palmanova, Magaluf und Son Ferrer auf den Tisch. Ob mallorquinische Küche, Edelburger oder Exotisches aus Japan – es bleiben kaum Wünsche offen. Die Menüliste lässt sich unter www.fundacioncalvia.com auch auf Deutsch herunterladen.