Familiäre Dorfbar inmitten von Palma

Lust auf Schlittschuhlaufen? Auch auf Mallorca ist dies möglich. Bis zum 26. Januar steht am Hauptbahnhof an der Plaça d'Espanya in Palma eine Schlittschuhbahn. Kinder unter 7 Jahren nur in Begleitung eines Erwachsenen. Handschuhe nicht vergessen, die sind Pflicht, können aber für 1,50 Euro vor Ort erworben werden.