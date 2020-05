Diese McDonald's-Restaurants sind auf Mallorca wieder geöffnet

Die beliebte Kette McDonald's hat auf Mallorca am Mittwoch einige ihrer Schnellrestaurants wiedereröffnet. Nach einer Pressemitteilung handelt es sich in Palma um die Lokale in Porto Pi, auf der Plaça d'Espanya, in Cas Capiscol, Son Rapinya, und der Aragón-Straße und neben dem Ikea-Kaufhaus. Hinzu kommen die Restaurants in Inca und Manacor.

In einigen dieser Lokale gibt es Terrassen, die geöffnet sind. Ansonsten gilt dort, das Essen mit nach Hause zu nehmen.

Noch nicht geöffnet wurde unter anderem das beliebte Lokal neben der Bar Bosch unweit des Borne-Boulevards. (it)