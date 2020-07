Das sind die besten Ensaimada-Lokale auf Mallorca

Die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hat eine Liste von Lokalen zusammengestellt, wo das Naschwerk in hoher Qualität kredenzt wird:

Forn des Pont

Camí de la Vileta, 121. Palma.



Pastelería Campomar

C/ Orient, 1, Local 3. Peguera.



Forn de Can Rafel

Carrer Major, 12. Búger.



Reina María Cristina

Calle de la Reina Maria Cristina, 69. Palma.



Pastisseria Coll

Calle Cristiandad, 5. Sant Jordi (Palma).



Forn i Pastisseria Gelabert

Carrer Sa carretera, 61. Llubí.



Pastisseria Real

Reyes Católicos, 79, Palma.



Can Joan de S'Aigo

c/ del Baró de Santa Maria del Sepulcre, 10. Palma.



Ca Na Juanita

Plaça de la Vila, 16. Alaró.



Ca sa Camena

c/ Anníbal, 22. Palma.



Forn de Sant Francesc

Sant Francesc, 126. Inca.



Pastelería Ángel

Carrer de Pascual Ribot, 45. Palma.