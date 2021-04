Die Bodega der deutschen Winzerin Christina Schallock

PR-Bericht

„Xaloc" (Schallock), so heißt nicht nur der sanfte Südost-Wind auf Mallorca, der die heißen Sommermonate auf der Insel so angenehm macht. Xaloc heißt auch die kleine, aber sehr feine Bodega in Mallorcas Nordosten.

Klein aber fein' - Qualität statt Quantität war von Anfang an die Devise der Winzerin Christina Schallock. Es gilt allerbeste Traubensorten ohne sonstige Zusätze aus sich selbst heraus zu einem außergewöhnlichen Wein reifen zu lassen.

Die Bodega bietet auf Anfrage auch kleine, individuelle Weinproben vor Ort an. Reservierungen entweder per Mail an mail@bodegasxaloc.com oder per Telefon an 0034 656607879.

Mehr Informationen über die Bodega und unsere Weine finden Sie auf unserer Website www.bodegasxaloc.de.