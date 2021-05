Berühmter Zwölfsternekoch eröffnet Edelrestaurant auf Mallorca

Einer der besten Köche in Spanien, der mit zwölf Michelin-Sternen ausgezeichnete Chef Martín Berasategui, hat ein Restaurant in Palma de Mallorca aufgemacht. Es heißt El Txoko de Martín und wurde am Mittwoch in Anwesenheit des Spitzenkochs eingeweiht, handverlesene Gäste durften auf der Terrasse speisen.

Das neue Edelrestaurant befindet sich in Palmas Ausgehviertel Santa Catalina an der Plaça del Pont, weitere Etablissements mit diesem Markentitel sind in Spanien geplant.

Martín Berasategui ist Baske und hat sich auf die weitgefächerte Küche seiner Heimatregion spezialisiert. Auch andere bekannte Köche wie etwa Karlos Arguiñano kommen aus jener Gegend.