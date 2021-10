Italienische Küche vom Feinsten

PR-Bericht

Ob Antipasti, gegrilltes Fleisch, Meeresfrüchte oder Tiramisu – die Speisekarte des Restaurants Ritzi in Palma bietet eine große Auswahl an authentischen italienischen Gerichten. Hier lassen sich perfekt zubereitete Spaghetti mit Trüffel und Parmesan genießen, zarte Lammhaxe oder knuspriger St. Peterfisch mit Mango-Salat probieren, nicht zu vergesssen die mediterranen Vorspeisen wie etwa Rindercarpaccio oder Burrata mit Focaccio und Parmaschinken – ein Erlebnis für alle Sinne. Besonders beliebt sind die Fleisch- und Fischoptionen vom Josper-Grill. Für diejenigen, die es lieber vegetarisch mögen, gibt es verschiedene fleischlose Gerichte wie zum Beispiel Melanzane alla parmigiana (gratinierter Auberginenauflauf) oder Pasta mit Spinat und Ricotta.

Die Zutaten der Gerichte werden direkt von italienischen und lokalen Lieferanten bezogen, mit der Garantie, die höchsten Qualitätsanforderungen zu erfüllen und immer die frischesten Produkte zu liefern. Je nach Saison kreieren Giancarlo Mellone und sein aus fünf Köchen bestehendes Team stets neue Gerichte. Die Weinkarte ist umfangreich, so dass jeder Besucher etwas für seinen Geschmack findet.

Das Restaurant ist Teil des Boutique-Hotels BO. Die Einrichtung ist zeitgemäß aus Korb und Holz, das Lokal bietet eine edle und angenehme Atmosphäre mit Platz für 120 Gäste. Zusätzlich zu den Tischen im Erdgeschoss gibt es Räumlichkeiten in der Zwischenetage, die auch als Speisesaal genutzt werden können. Das Gebäude, das einst ein großes Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert war, befindet sich in einer Ecklage in dem alten und historischen Fischerviertel La Lonja in Palma. Die Kathedrale ist nur einen kurzen Sparziergang entfernt, das Meer liegt quasi vor der Haustür. Für Nachtschwärmer wartet die Ritzini Bar neben dem Hotel mit Cocktails und Tapas auf.