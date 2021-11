Großer Tapas-Event auf Mallorca rückt näher

Der wichtigste Tapas- und Cocktail-Event der Balearen, die„TaPalma”, findet in diesem Jahr am 22. sowie vom 24. bis zum 28. November in Palma statt. Am Montag, 22. November, geht es im Wettbewerb um die besten Tapas, die im Kongresspalast prämiert werden. Von Mittwoch, 24., bis Sonntag, 28. November, lockt dann wieder die Tapas- und Cocktail-Route in die teilnehmenden Lokale, wo die verschiedensten Häppchen und Drinks verkostet werden können.

Der Wettbewerb wird wie in den vergangenen Jahren in drei Kategorien unterteilt: „Tapa TaPalma Libre”, „Tapa TaPalma Temática” und „Cóctel TaPalma”. In jeder Kategorie werden Gold-, Silber- und Bronzepreise vergeben.

Anmeldungen für Bars und Restaurants, die sowohl am Wettbewerb als auch an der Route teilnehmen möchten, sind ab sofort und bis einschließlich 10. November über das Anmeldeformular auf der Webseite www.tapalma.com möglich.