Neues einsaimada-artiges Gebäck auf Mallorca ersonnen

In der Kleinstadt Campos im Südosten von Mallorca wird zu Ehren des Ortsheiligen Sant Julià ein neuartiges Gebäck verkauft. Es handelt sich um ein mit Creme gefülltes ensaimada-artiges Teilchen, das "Coronetes" genannt wird. Es ist gelblich und wird mit einem stilisierten Palmenast aus Schokolade garniert.

Verkauft wird das Gebäck in folgenden Konditoreien: Can Pomar, Can Bet, Can Vadell, Can Pere und ses Delicies.

Campos gilt nicht als Anziehungspunkt für Touristen, sondern ein Durchfahrtsort. Herausragend ist dort die in Nicht-Coronazeiten alljährliche Wahl der schönsten Kuh. Die "Coronetes de Sant Julià" werden zunächst bis zum 16. Januar verkauft.