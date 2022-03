Café auf Mallorca unter den 25 besten weltweit

In Palma de Mallorca befindet sich laut der britischen Zeitung "Financial Times" eines der besten Cafés der Welt. Es handelt sich den Angaben zufolge um das "Mistral Coffee" nahe der Plaça Major in der Straße Carrer del Blanc 4.

Andere dieser Lokale liegen in Paris, Kairo, Bogotá, Sydney, New York und im Libanon.

Als Begründung für die Entscheidung wurde unter anderem hervorgehoben, dass dort die Kaffeebohnen besonders gut gemahlen würden. Auch spezielle Kreationen wie einen "Tonic Espresso" werden gewürdigt.