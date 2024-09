Auf Mallorca bekommen Sie in fast jedem Restaurant vor dem eigentlichen Gericht eine kleine Vorspeise serviert. Meist ist es gratis oder kostet einen kleinen Aufpreis. Erinnern Sie sich? Die Rede ist von Pan y Aioli. Brotstückchen, die in eine leckere Knoblauchsauße getunkt werden. Der Dip ist in einer Minute gemacht und eignet sich außer zu frischem Baguette als Tapa oder auch gut zu Gemüse, Fleisch und Fisch. Hier das von MM erprobte Rezept.

Der Name Aioli stammt aus der katalanischen Sprache und bedeutet "Öl und Knoblauch". Tatsächlich braucht es für die Tunke gar nicht mehr. Denn eigentlich war das früher ein Arme-Leute-Essen am Mittelmeer. Ein bisschen Brot oder etwas zum "Reinstippen" findet sich immer. Und Olivenöl und Knoblauch sind in der mediterranen Welt nicht weit. Ein Rezept ist in Spanien erstmals 1024 aufgetaucht. Seitdem ist es ein fester Bestandteil der Mittelmeerküche. Aioli ist übrigens keine Mayonnaise.

Alles, was Sie außer den Zutaten für eine gute Portion Aioli benötigen, ist ein Stabmixer. Wichtig ist, dass die Milch und das Öl gut gekühlt sind und ungefähr die gleiche Temperatur haben. Meist werden zu diesem Snack noch ein paar Oliven gereicht.

Zutaten für vier Personen

100 ml Vollmilch

200 ml Sonnenblumen- oder Rapsöl

1 kleine Zehe Knoblauch

Salz

Weißer Pfeffer

Zubereitung

Hacken Sie die Knoblauchzehe und geben Sie diese in ein hohes Gefäß. Geben Sie die Milch und das Öl hinzu. Würzen Sie das Ganze mit Salz und etwas weißem Pfeffer. Den Stabmixer unten im Behälter ansetzen und langsam nach oben ziehen. Innerhalb von Sekunden verbindet sich alles zu einer weißen, dicken Creme. Noch einmal abschmecken. Für ein bisschen mehr Frische kann bei Bedarf ein Spritzer Zitronensaft hinzugefügt werden. Jetzt richten Sie den Dip in kleinen Schälchen an und tunken frisch geröstetes Baguette hinein. Anderes Brot passt genauso gut. Ein Schälchen Oliven dazu reichen!

Neben Brot passt Aioli zu fast allem. Besonders lecker schmeckt es zu kurz gebratenem Fleisch, Fisch oder Gemüse. Häufig wird "Pan y Aioli" als Tapa zu einem frisch gezapften Bier serviert. Die Kombination mit gegrillten Scampi oder Pellkartoffeln kann mitunter dazu führen, dass Sie vor ausgekratzten Schälchen stehen und eine zweite Portion zubereiten müssen. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie sitzen wieder auf ihrer Lieblingsinsel in einem Restaurant mit Blick auf das Meer ...