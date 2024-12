Die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas sind laut dem von Merco erstellten Monitor de Reputación Sanitaria 2024 die bestbewerteten privaten Krankenhäuser der Balearen. Auf nationaler Ebene liegt die Clínica Rotger auf Platz 33 der besten Krankenhäuser und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas auf Platz 64. Darüber hinaus sticht in diesem Bericht der Radiodiagnose-Service der Clínica Rotger hervor, der vor kurzem seine CT- und MRT-Geräte erneuert hat.

In dem Bericht wurden die verschiedenen öffentlichen und privaten Gesundheitszentren unseres Landes anhand von fast 9000 Befragungen von Ärzten, Krankenschwestern, Patientenverbänden, Gesundheitsjournalisten, Krankenhausmanagern, Pflegedienstleitern, Mitgliedern der öffentlichen Gesundheitsverwaltung, Krankenhausapothekenleitern und Unternehmensleitern bewertet. Darüber hinaus wurden mehr als 4700 klinische Dienste bewertet und anhand objektiver Indikatoren für Qualität und klinisches Management analysiert.

Die Krankenhäuser der Quirónsalud-Gruppe, die als die besten Privatkliniken Mallorcas ausgezeichnet wurden.

Clínica Rotger und Hospital Quirónsalud Palmaplanas: die renommiertesten Privatkliniken der Balearen

Die Krankenhäuser der Quirónsalud-Gruppe belegen die Spitzenplätze im Ranking der Balearen. Bewertet werden unter anderem die Reaktionsfähigkeit und die effiziente Tätigkeit des Krankenhauses auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen sowie die Anzahl der ambulanten Konsultationen im Verhältnis zur Anzahl der Fachkräfte. Kurz gesagt, die Fähigkeit, die Ressourcen zu optimieren. Ein weiterer Faktor ist die chirurgische Komplexität in Fachgebieten wie Neurochirurgie, Herzchirurgie, Thoraxchirurgie und der robotergestützte Ansatz in der Urologie, Gynäkologie, HNO-Heilkunde und allgemeinen Verdauungschirurgie.

Roboterchirurgie in der Clínica Rotger.

Zudem hat die Abteilung für robotergestützte Chirurgie der Clínica Rotger und des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas die Zahl von 100 robotergestützten Operationen in der privaten Gesundheitsversorgung auf den Inseln übertroffen. Zu den robotergestützten Eingriffen gehören Operationen an der Prostata, bei denen die Präzision des Chirurgen entscheidend für den Erhalt der Kontrolle über das Wasserlassen und die Sexualfunktion ist, sowie einige bahnbrechende Eingriffe in der allgemeinen Verdauungschirurgie auf den Balearen, wie der erste robotergestützte Magenbypass“ oder die erste robotergestützte Achalasie. Hinzu kommen robotergestützte Ansätze für die chirurgische Behandlung von Schlafapnoe in der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und robotergestützte gynäkologische Eingriffe. Darüber hinaus hat die Abteilung kürzlich die robotergestützte Leber-, Gallen- und Pankreaschirurgie eingeführt. Insgesamt bietet der robotergestützte Ansatz bei all diesen Eingriffen die Möglichkeit, komplexere Operationen mit größerer Präzision, mehr Sicherheit und einer besseren und schnelleren Genesung des Patienten durchzuführen.

Der Zugang zur Roboterplattform erfordert von jedem Chirurgen umfangreiche chirurgische Vorerfahrungen, eine spezielle formale Ausbildung und besondere technische Fähigkeiten. Auf diese Weise wird die Abteilung für robotergestützte Chirurgie der Clínica Rotger und des Hospitals Quirónsalud Palmaplanas zu einem Anziehungspunkt für die besten Spezialisten der Gemeinde, die für den Patienten auf einfache Weise zugänglich sind.

Ein Teil des Teams der Abteilung für robotergestützte Chirurgie.

Wegweisende Operationen

Die Chirurgen der Quirónsalud-Gruppe auf den Balearen haben auch chirurgische Techniken mit innovativen Ansätzen eingeführt, die das Endergebnis für den Patienten verbessern. So hat der traumatologische Dienst des Krankenhauses Quirónsalud Palmaplanas bahnbrechende Schulter- und Handoperationen auf den Balearen durchgeführt. Das Team von Dr. Carmen Gascón und Dr. Álvaro Colino hat sich mit den Nachwirkungen eines Knochenbruchs der Speiche befasst, der sich schlecht entwickelt hat und bei dem es zu Komplikationen aufgrund der Verschiebung des Bruchs kam.

Es handelt sich um eine Operation, bei der die Deformität aufgrund von Folgeerscheinungen behandelt und durch eine Speichenosteotomie korrigiert wird. Dr. Carmen Gascón erklärt: „Auf der Grundlage eines CT-Scans, bei dem der gesunde Speichenknochen als Probe genommen wird, wird eine Simulation des Knochens mit der Deformität erstellt und eine nachgebildete Form angefertigt, die uns als Modell für die Rekonstruktion der Anatomie des betroffenen Handgelenks dient. Es handelt sich um eine Technik, die für den Patienten hervorragende Ergebnisse bringt.

Röntgendiagnose-Team in der Clínica Rotger.

Hochkomplexer Prothesenwechsel im Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas

Es handelt sich um eine hochkomplexe Operation, die ein großes Team von Spezialisten und strenge aseptische Maßnahmen erfordert. Die Operation, bei der eine chronisch infizierte Schulterprothese ersetzt wird, erfordert zwei chirurgische Schritte. Wie Dr. Álvaro Colino erklärt, wird zur Durchführung der Operation „in einem ersten Schritt die infizierte Prothese entfernt, das gesamte erkrankte Gewebe entnommen und ein Distanzstück, ein Zementblock mit Antibiotikum, eingesetzt“. Außerdem erhält der Patient über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen orale und intravenöse Antibiotika, die spezifisch für die gezüchtete Keime sind. Nach Ablauf dieser Zeit und der Bestätigung, dass keine Infektion vorliegt, erfolgt ein zweiter chirurgischer Eingriff, bei dem der Spacer entfernt und die endgültige Prothese implantiert wird. Wie Dr. Colino erklärt, „beseitigen wir mit diesem zweizeitigen Eingriff die Infektion und verbessern die Funktionalität der Schulter, indem wir die Schmerzen beseitigen“.

Der traumatologische Dienst der Clínica Rotger hat seinerseits Pionierarbeit beim Einsatz eines hochpräzisen Interventionsplaners geleistet, der auf der Grundlage eines Röntgenbildes die Operation plant und den Spezialisten bei der Wahl der Größe der am besten geeigneten Prothese für jeden Patienten unterstützt. Laut Dr. Luís Camacho, Leiter der Abteilung für Traumatologie und orthopädische Chirurgie, „ist die chirurgische Planung derzeit die Grundlage für eine erfolgreiche Operation. Dieser Planer ist vor allem bei Schulter-, Hüft- und Knieprothesenoperationen sowie bei der Reposition von Frakturen nützlich, da er es uns ermöglicht, die korrekte Platzierung sicherzustellen und die Auswahl der für jeden Patienten erforderlichen Prothesengröße so weit wie möglich anzupassen“.

Die Spezialisten des HNO-Dienstes der Clínica Rotger haben auch Cochlea-Implantat-Operationen durchgeführt, mit denen in einigen Fällen eine hochgradige Taubheit bei Kindern oder Erwachsenen behoben werden kann.

Ein weiterer Parameter, der die Clínica Rotger und das Hospital Quirónsalud Palmaplanas zu den führenden privaten Zentren der Balearen macht, ist die kontinuierliche Arbeit und Kapazität der zentralen Radiodiagnostik- und Labordienste, die den Fachärzten eine schnelle und genaue Diagnose ermöglichen. In diesem Zusammenhang hebt der Merco Report die Radiologie der Clínica Rotger auf den Balearen hervor, die vor kurzem ihre CT- und MRT-Geräte aktualisiert hat. Das Krankenhaus Quirónsalud Palmaplanas hat ebenfalls seine gesamte technologische Ausrüstung erneuert und verfügt nun über einen 3Tesla-MRT. Schließlich zeichnet sich auch die Notaufnahme durch eine hohe diagnostische Reaktionsfähigkeit und eine hochkomplexe Versorgung mit den Protokollen Ictus Code, Infarkt Code und TEP Code (Lungenemboliebehandlung) aus.

Insgesamt haben die Quirónsalud-Zentren auf den Balearen in der Rangliste des von Merco erstellten Berichts hervorragende Platzierungen erreicht, und zwar aufgrund ihrer hohen Versorgungskapazitäten, ihrer Schnelligkeit und Präzision bei der Diagnose und der hohen Komplexität der Eingriffe in ihren chirurgischen Bereichen, die mit den modernsten Geräten für die Roboterchirurgie ausgestattet sind.