Drei Tricks, wie Sie auch bei Hitze auf Mallorca gut schlafen

Es ist heiß auf Mallorca und das auch nachts. Viele Menschen auf den Balearen, insbesondere seit dem zurückliegenden Wochenende, wünschen sich, weiterhin gut zu schlafen. Ein Nutzer auf der Social-Media-Plattform TikTok, genannt Doctor Felices und aus dem spanischen Murcia, hat jüngst drei Tipps geteilt, mit denen kühler Schlaf ohne Klimaanlage möglich ist.

Die vorgeschlagenen Methoden sind einfach anzuwenden und nutzen die menschliche Physiologie, um die Körpertemperatur auf natürliche Weise zu senken. Der erste Tipp von Doctor Felices besteht darin, die Handgelenke etwa 30 Sekunden lang mit kaltem Wasser zu benetzen. "So kühlt man das Blut, das direkt zum Körper fließt, und senkt die Temperatur in den ersten Minuten nach dem Zubettgehen um ein halbes Grad", erklärt der Experte. Diese Technik nutzt die Pulspunkte, an denen die Blutgefäße näher an der Hautoberfläche liegen, um den Blutfluss, der durch den gesamten Körper zirkuliert, schnell abzukühlen.

#salud #dormir #calor #aireacondicionado ♬ sonido original - Doctor Felices @doctorfelices ¿Cómo vencer el calor y dormir fresco sin el aire acondicionado? 💨 Te traigo una rutina sencilla que te ayudará a dormir fresco incluso sin aire acondicionado: 1️⃣ Sumergir las muñecas en agua fría 2️⃣ Usar calcetines congelados 3️⃣ Rociar agua fresca en la sábana, esto te ayudará a bajar la temperatura corporal y disfrutar de un sueño reparador Comparte este reel para que todos podamos vencer a la ola de calor y cuéntame cuál vas a probar esta noche 📲💬 #médicos

Die zweite Methode beinhaltet die Verwendung von leicht angefeuchteten Socken, die zuvor im Gefrierschrank gekühlt wurden. Der Nutzer warnt jedoch: "Legen Sie sie nur um die Knöchel herum. Ziehen Sie sie nicht an!" Diese Technik ähnelt der vorherigen und zielt darauf ab, die Stellen zu kühlen, an denen die Durchblutung am oberflächlichsten ist, wodurch ein kühlendes Gefühl entsteht, das einen Teil der Nacht anhält. Der dritte und letzte Tipp greift eine alte ägyptische Praxis auf, die an die heutige Zeit angepasst wurde. "Wir sprühen kaltes Wasser auf unser Bettlaken, bis es vollständig befeuchtet ist. Wenn das Wasser verdunstet, sinkt die Temperatur um einige Grad. Es ist, als würde man auf einer Klimaanlage schlafen", erklärt der Arzt. Diese Methode nutzt das physikalische Prinzip der Verdunstung, bei dem der Umgebung Wärme entzogen wird, um Wasser in Dampf umzuwandeln, wodurch ein natürlicher Kühleffekt auf der Oberfläche des Bettes entsteht.

Studien zur Thermoregulation stützen die Methoden

Diese Tipps sind keine einfachen Hausmittel ohne Grundlage. Verschiedene wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass die Körpertemperatur eine grundlegende Rolle für die Schlafqualität spielt. Der menschliche Organismus senkt auf natürliche Weise seine Innentemperatur in den ersten Schlafphasen um etwa ein Grad, was das Eintauchen in die tieferen und erholsameren Schlafphasen erleichtert. Die von Doctor Felices vorgeschlagenen Methoden zielen genau darauf ab, diesen Temperaturabfall des Körpers zu erleichtern, um einen besseren Schlaf zu fördern.

Schlafmediziner empfehlen, das Schlafzimmer für einen optimalen Schlaf bei einer Temperatur zwischen 18 °C und 21 °C zu halten, was in vielen spanischen Haushalten im Sommer ohne Klimaanlagen nur schwer zu erreichen ist. Daher sind Techniken wie die von Doctor Felices vorgestellten besonders wertvoll für diejenigen, die keine Klimaanlage haben oder nach kostengünstigeren und umweltfreundlicheren Alternativen suchen.