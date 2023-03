Alle großen deutschen Touristikkonzerne, darunter TUI, FTI, Alltours, DER Touristik, Schauinsland Reisen und die Online-Agentur-Allianz RTK, haben auf der noch bis Sonntag in Berlin stattfindenden Tourismusmesse ITB „hervorragende Aussichten“ für die Sommersaison auf Mallorca und den anderen Balearen-Insel bestätigt. Der Deutsche Reiseverband (DRV) erklärte anhand der bisherigen Buchungszahlen, dass die Zahl der deutschen Touristen allein auf Mallorca im Vergleich zum Vorjahr um 300.000 auf insgesamt 4,1 Millionen steigern werde.

Die Vertreter der Reiseveranstalter wiesen nach den Treffen am Mittwoch auf dem Messestand der Balearen darauf hin, dass die Buchungsanfragen bis zu ersten Märzwoche 30 Prozent über den Prognosen lagen, und dass das Gesamtwachstum der deutschen Touristen in diesem Jahr im Vergleich zur letzten Tourismussaison um mindestens zehn Prozent steigen wird.

Alle Reiseveranstalter waren sich zudem einig, dass die Buchungszahlen für die Türkei stagnieren, aufgrund der unsicheren Lage nach der Erdbebenkatastrophe. Der Last-Minute-Verkauf im Mai und Juni wird entscheidend sein, um die Auswirkungen auf andere konkurrierende Reiseziele im Mittelmeerraum, einschließlich der Balearen, zu sehen", sagte FTI-Vertreter Manuel Morales.

Nach den Gesprächen, die am Mittwoch den ganzen Vormittag über am Stand der Balearen stattfanden, erklärte Landestourismusminister Iago Negueruela: "Die optimistische Bilanz auf der ITB bestätigt die positiven Prognosen, die sich bereits im Januar auf der Tourismusmesse Fitur in Madrid abzeichneten. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist, dass die diesjährige Saison von Februar bis Mitte November dauern wird, was sich wiederum positiv auf die Wirtschaft und die Beschäftigungszahlen auf den Inseln auswirken werde", so Negueruela.