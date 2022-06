Mallorca nach der Krise

Zwei schwere Jahre liegen hinter den touristischen Unternehmen der Insel. Viele haben nicht überlebt, andere mussten sich neu orientieren! Und manchen ist es gelungen zu überleben. Nicht etwa durch die Unterstützung der Balearen Regierung sondern durch Zuwendungen von Freunden und Bekannten.

Die Krise scheint überwunden und mit voller Kraft geht es in die neue Saison. 40!Pferde der Finca Caballo Blanco an der Manacorstrasse, Ausfahrt 32 Son Bages haben es geschafft! So manches Fohlen wurde geboren und was liegt näher als dort anzuknüpfen wo 2020 der Stillstand eintrat? Mit einem großen Hoffest am Sonntag den 5.6.2022 zeigt sich der Hof von seiner besten Seite. Mit einer kleinen Pferdeshow! Aussteller wurden eingeladen, Foodtruck sorgt für Stärkung und Livemusik für Unterhaltung! Ja und Getränke gibt es auch.

Die Inselbewohner sind herzlichst eingeladen am bunten Treiben teilzunehmen und der Hof freut sich auf die Besucher im anderen Mallorca!