Kaum zu glauben, aber wahr: Schon wieder ist ein Jahr Geschichte! Egal, was soll’s, 2022 war rückblickend betrachtet eh nicht so doll, oder? Weinen wir ihm also keine Träne nach, sondern freuen uns stattdessen lieber auf das, was kommt: Auf ein frohes, friedvolles 2023 mit vielen neuen „Meine Insel und ich“-Highlights hier auf dem Blog!

Und wenn wir schon beim Thema sind, fangen wir doch am besten gleich mit dem ersten Highlight des Jahres an: der Mandelblüte auf Mallorca. Mandelblüte – Mallorcas fünfte Jahreszeit Denn ab Januar heißt es für die mehr als 4 Millionen Mandelbäume der Insel wieder weiße und rosafarbene Blüten treiben, was das Zeug hält! Tatkräftig unterstützt werden sie dabei von einem ihnen wohlgesonnenen Wettergott, der Mallorca mitten im Winter mal eben einen „kleinen Sommer“ beschert. Worauf sich die Insel bei blitzblankem Himmel, strahlendem Sonnenschein und Toptemperaturen von bis zu 20 Grad nach und nach in einen einzigen wohlriechenden farbenprächtigen Blütenteppich verwandelt. Ein wirklich grandioses Schauspiel, das die Natur von nun an noch bis Mitte März täglich aufführt. Mit Logenplätzen vor allem in der Inselmitte, z. B. bei Llucmajor oder Marratxi, wo sich ein Mandelbaum an den nächsten reiht. Gefolgt von weiteren nicht minder schönen Schauplätzen in den Regionen Santanyi im Südosten oder Sóller im Nordwesten der Insel. Glücklich, wer die Mandelblütenpracht der kommenden Wochen direkt vor Ort genießen kann! Die besten Mandeln der Welt Apropos genießen: Mallorcas Mandeln sind nicht nur Augen-, sondern auch leckerer Gaumenschmaus und gelten als die besten der Welt. Ein Grund mehr, sich in Zukunft noch öfter das ein oder andere inseltypische Mandelprodukt in Form von Kuchen, Eis, Likör & Co. zu gönnen. In diesem Sinne wünsche ich Guten Appetit oder wie die Mallorquiner sagen: ¡Bon Profit! Die Autorin ist Gründerin und Betreiberin des Inselblogs

VIVA MALLORCA!

