Eins ist sicher: Winnetou stand weder Pate noch bei der Uraufführung am Dirigentenpult. Bei allen „Amerikanismen“, die op.95 aufweist, oder die man zumindest dingfest machen zu können glaubt, ist diese letzte und mit Abstand populärste Sinfonie von ihrer ganzen Anlage her, vom musikalischen Duktus, von der Instrumentation her ur-europäisch. Drücken sich Geist und Lebensgefühl, Geschichte und Flair der Neuen Welt tatsächlich durch das Orchester eines großen tschechischen Spätromantikers aus?

Gewiss: die Sinfonie ist in und für Amerika geschrieben worden. 1891 erhielt Dvořák ein Telegramm aus den Staaten mit einem Angebot, dass er meinte zu träumen. Er sollte Direktor des New Yorker Konservatoriums werden, zu sensationellen Bedingungen: 15.000 Dollar für nur acht Monate Unterricht – das war fast das Zehnfache von seinem Jahresgehalt in Prag ; dazu zehn Konzerte mit eigenen Werken. Das Telegramm kam von Mrs. Jeanette M. Thurber, der millionenschweren Gründerin des New York National Conservatory, die es sich in den Kopf gesetzt hatte, ihr Institut mit einer europäischen Koryphäe aufzuwerten. Nach längerem Zögern unterschrieb Dvořák den Vertrag. Das Prager Konservatorium beurlaubte ihn, und Ende September 1892 traf die Familie Dvořák mit dem Dampfer in New York ein. Der Sekretär des New Yorker Konservatoriums und eine tschechische Delegation standen zum Empfang Spalier. Nicht nur deswegen gefiel es Dvořák von Anfang an in Amerika: das Großstädtische der Metropole mit der Freiheitsstatue überwältigte ihn, der demokratische Lebensstil sagte ihm zu. Dass man Konzerte, die eben erst zu horrenden Eintrittspreisen gegeben wurden, wenig später zu sehr niedrigen für die ärmere Bevölkerung wiederholte, imponierte ihm ungeheuer. Außerdem führte er ein bequemes und sorgloses Leben. Er wohnte während seines ganzen Amerikaaufenthalts in einer komfortablen Wohnung mit fünf Zimmern in der Nähe des Stuyvesant Parks.

Die reiche Mrs. Thurber indes erwartete mehr: eine Befruchtung der amerikanischen Musik. Das hieß nichts anderes, als die Schaffung einer künftigen Nationalmusik. Und hier liegt schon das Unmögliche dieses Ansinnens: Der Mann, der zusammen mit Smetana die tschechische Nationalmusik begründet hatte, sollte die „schöpferische Verwertbarkeit der Indianer- und Negermusik“ (sowas durfte man damals noch schreiben!) ausloten. Abgesehen davon, dass aus diesem Postulat geballter Rassismus spricht: welche Möglichkeiten hatte Dvořák überhaupt, sich zu inspirieren, sich Anregungen zu holen? Oder: Wozu konnte ihn Amerika anregen?