Gegensätzliche Emotionen werden sich im nächsten Abokonzert der Sinfoniker am 20.02. im Auditorium gegenüber stehen, wenn Pablo Mielgo nach der kurzen, hübschen Ouvertüre zu Haydns Oper „La vera costanza« erst die hebräische Rhapsodie „Schelomo« von Ernest Bloch (mit J ulia Hagen am Cello) dirigieren wird, um nach der Pause mit Strawinskys „Le Sacre du Printemps« jenen barbarisch-heidnischen Kult zu zelebrieren, der 1913 im Théâtre des Champs-Élysées zum größten musikalischen Skandal im 20.Jahrhundert geführt hatte.

Die Haydn-Ouvertüre bedarf keiner erklärenden Worte, sie ist dreisätzig (schnell-langsam-schnell) und damit eine typische Sinfonia, wie sie im 18.Jahrhundert Opern quasi als Motto vorangestellt wurde. – „Schelomo« ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit den Texten des alttestamentarischen König Salomo und war ursprünglich für Singstimme und Orchester gedacht. Bloch ersetzte die menschliche Stimme dann aber durch das Instrument, das ihr am nächsten kommt, das Cello. Die Komposition ist in einem einzigen Satz gegliedert, der in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Diese Abschnitte variieren in Tempo, Stimmung und Orchestrierung und schaffen so das Gerüst für eine narrative Struktur, die sowohl mahnende als auch tröstliche Botschaften zu Klang werden lässt. Das Vanitas-Denken, das in der deutschen Barockliteratur von Dichtern wie Andreas Gryphius („Es ist alles eitel«) aufgegriffen wurde, ist die Kernbotschaft des biblischen Königs und findet im ersten Teil von „Schelomo« bereits in den Eröffnungstakten sein musikalisches Äqivalent. Der „Predigt« des Cellos steht das Volk, verkörpert durch ein groß besetztes Orchester gegenüber. Nach einem Orchestertutti endet der Abschnitt mit der sonoren Stimme des Cellos, bis der „Rufer in der Wüste« schließlich verstummt. Ähnliches wiederholt sich am Ende des dritten Teils, auch er endet – fast resignierend – mit der abebbenden Stimme des Soloinstruments. Im Podcast „Klassik to go« erfahren Sie mehr über die Hintergründe von „Schelomo«.