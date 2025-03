Das nächste Abokonzert im Auditorium am kommenden Donnerstag bestreiten, zusammen mit dem OSIB, zwei Gäste: der spanische Dirigent Victor Pablo Pérez und der junge Senkrechtstarter am Klavier Martin García García führen das Klavierkonzert in a-moll von Grieg und die elfte Sinfonie (und nicht die zehnte, wie ich ursprünglich geschrieben hatte) von Schostakovich auf.

Edvard Grieg weilte auf Urlaub in Dänemark, als er, gerade mal 25, beschloss, ein großes Konzert für Klavier und Orchester zu komponieren. Zehn Jahre zuvor hatte er Clara Schumann das Klavierkonzert ihres Mannes in Leipzig spielen hören und war hingerissen. Dieses Konzerterlebnis war so nachhaltig, dass sein eigenes Klavierkonzert in vielerlei Hinsicht unüberhörbare Parallelen zu dem großen Vorbild erkennen lässt. Dennoch ist es weit davon entfernt, bloßes Plagiat zu sein. Es steckt voller eigener frischer Ideen und hübscher folkloristischer Anklänge an seine norwegische Heimat. Wie Schumann beginnt er mit einem f uriosen Paukenschlag, gefolgt von Akkord-Kaskaden. Auch das Hauptthema kann seine Ähnlichkeit mit Schumann nicht verleugnen.Ein tänzerisches Motiv schließt sich an. Keck virtuos spielt Grieg mit seinem Material – eine technische Herausforderung für den Pianisten. Der zweite Satz ist von lyrischer Schönheit. Hören Sie nur, wie schwelgerisch das Klavier einsetzt! Im Finale dominiert von Anfang anjugendliche Spielfreude. Die Flöte stimmt ein kontrastierendes zweites Thema an, das dann gegen Ende zu voller Power aufläuft und auch die wirkungsvolle Coda bestimmt. – Zu Ihrem Amüsement will ich wiedergeben, was Komponistenkollege und Kritiker Hugo Wolf nach der Uraufführung schrieb: das Konzert sei gerade gut genug, „Brillenschlangen in Träume zu lullen oder rhythmische Gefühle in abgerichteten Bären zu erwecken. … In den Konzertsaal taugt es nicht.« Hugo Wolf war ein Stänkerer aus Prinzip. Auch an Brahms ließ er kein gutes Haar. Dabei brachte er selbst außer vielleicht seiner Tondichtung „Penthesilea« nichts zustande, was heute noch auf den Podien der Welt gespielt wird. Er starb im Irrenhaus. - Es war übrigens Wilhelm Backhaus, der das Konzert erstmals auf Tonträger aufnahm, technisch bedingt damals natürlich stark gekürzt. Das und mehr erzählt Ihnen der Kabarettist Michael Lohse in seinem wdr3-Podcast „Meisterstücke« sehr anschaulich und amüsant.