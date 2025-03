Konzertführer: An der Schwelle zwischen Romantik und 20.Jahrhundert

Neben der Pavane op.50 von Gabriel Fauré und dem Konzert für Viola und Orchester von Joseph Schubert (1754-1837) mit der Solistin Sara Ferrández erklingt im 7.Abokonzert des OSIB am 20.03. als Hauptwerk des Abends Mahlers erste Sinfonie im Auditorium von Palma. Pablo Mielgo dirigiert.

Gustav Mahlers 1. Sinfonie markiert einen Wendepunkt in der Musikgeschichte. Nicht umsonst hat man Mahler den „Archaeopteryx der Musikgeschichte« genannt. Wie der berühmte Urvogel, das „Brückentier« zwischen Reptil und Flugsaurier, ist er ein Wesen des Übergangs, in diesem Falle zwischen Romantik und Neuzeit. Sein sinfonischer Erstling trägt den Beinamen „Der Titan«. Und ein Titan war Mahler nun wirklich. Das Werk, erstmals 1889 in Budapest uraufgeführt, zeugt von Mahlers enormem Innovationsgeist und seinem Streben, die Grenzen der Symphonik neu zu definieren. Mahler komponierte die Sinfonie zwischen 1884 und 1888, während seiner Zeit als Dirigent in Leipzig. Diese Jahre waren für Mahler prägend; die Nähe zu den Werken Richard Wagners und Anton Bruckners beeinflusste seine musikalische Sprache stark. Dennoch schöpfte Mahler auch aus persönlichen Erfahrungen und Erinnerungen, vor allem aus seiner tiefen Beziehung zur Natur. Ursprünglich plante Mahler, die Sinfonie mit einem Programm zu versehen, das auf dem Roman "Titan" von Jean Paul basierte. Obwohl er diese Idee später verwarf, spiegelt der Titel die Größe und Ambition des Werks wider.