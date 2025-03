Konzertführer: Französische Raffinesse und skandinavische Lebensbejahung

Für ihr Mallorca-Debüt am 27.März im Auditorium hat die junge türkisch-italienische Dirigentin Nil Venditti eine Uraufführung von Pons und zwei bewährte Klassiker, das Flötenkonzert von Jacques Ibert und die vierte Sinfonie von Carl Nielsen, im Handgepäck. –

Die französische Orchestermusik des 20. Jahrhunderts erlebte eine facettenreiche Entwicklung, geprägt von Innovation, Vielfalt und einem bewussten Streben nach nationaler Identität in einer Epoche des Umbruchs. Jacques Ibert (1890–1962) ist eine der schillerndsten Figuren dieser Ära. Mit seiner Vielseitigkeit und künstlerischen Offenheit verkörpert Ibert die Essenz der französischen Musikszene jener Zeit, die sich zwischen Tradition und Moderne bewegte. Iberts Flötenkonzert wurde während einer Zeit komponiert, in der sich die Musiklandschaft im Übergang zwischen der romantischen Epoche und der Moderne befand. In den 1930er Jahren experimentierten Komponisten mit neuen Formen und Techniken, während sie gleichzeitig versuchten, die Tradition zu bewahren. Das Konzert besteht aus drei Sätzen: Der erste Satz, hier der Anfang , präsentiert die Virtuosität des Flötenspiels mit schnellen Läufen, brillanten Passagen und einer lebhaften Atmosphäre. Die orchestrale Begleitung ist leicht und transparent, sodass die Flöte stets im Vordergrund bleibt. Der zweite Satz hebt die lyrische und melancholische Seite der Flöte hervor. Hier entfaltet sich eine intime, beinahe träumerische Stimmung, die durch Iberts meisterhafte Harmonik und orchestrale Farben verstärkt wird. Der letzte Satz ist voller Energie und Humor, ein wahres Feuerwerk der Spielfreude. Die Flöte zeigt ihre Fähigkeit. Das delikat instrumentierte Orchester begleitet mit Verve. Einen guten Überblick (mit weiteren Musikbeispielen) vermittelt der Podcast „Das starke Stück« .