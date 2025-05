Konzertkritik: Pianistische und orchestrale Virtuosität in Höchstform

Mit Rachmaninoffs zweitem Klavierkonzert und Musik von Manuel des Falla gab’s gestern Abend ganz großes Kino für die Ohren im Auditorium. Für das Klavierkonzert konnte man den hochvirtuosen jungen russischen Pianisten Dmitry Shishkin gewinnen, und beim de Falla ließen es die Sinfoniker, ganz im Sinne des Werkes, mal so richtig krachen. Pianist und Orchester liefen zu virtuoser Bestform auf, was mit frenetischem Applaus belohnt wurde.

Das zweite Klavierkonzert von Rachmaninoff vereint atemberaubende Fingerakrobatik, suggestive Rhythmik, schwelgerische Kantilenen in einem hollywoodesken Arrangement zu einem opulenten Wohlfühl-Vollbad, das weniger auf den Intellekt als vielmehr auf die emotionelle Rezeption abzielt. War zu Beginn noch nicht so recht klar, in welche Richtung der Pianist gehen wollte, so wurde es spätestens im Mittelteil des ersten Satzes mit seinen grandiosen Steigerungen deutlich, als Shishkin seinen Ton gefunden hatte: akrobatisch auftrumpfend, wo es die Partitur hergab, melodienselig in den schwärmerischen Kantilenen, facettenreich artikulierend im Mittelsatz und geradezu explosiv aufgeladen in der atemberaubenden Coda des Finales. Mielgo zog alle Register klanglicher Prachtentfaltung, ließ die Streicher, allen voran die Bratschen ,üppig-wollüstig vibrieren. Großartig die Flöten, wenn sie die melodischen Bögen über den gebrochenen Akkorden des Klaviers im zweiten Satz spannten, zum Niederknien schön das Fagott im Dialog mit dem Solisten. Strahlendes Blech, voluminöse Kontrabässe und ein präzise Akzente setzendes Schlagwerk vervollständigten das raumfüllende Klangerlebnis. Bereits nach dem ersten Satz war das Publikum nicht zu halten und applaudierte. Für den Schlussapplaus bedankte sich der Pianist mit einer Zugabe, in der er noch einmal die ganze Bandbreite seines virtuosen Könnens vorführte. –