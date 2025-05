20.000 Quadratmeter Fläche: Planungen für Palmas neues Messezentrum werden langsam konkret

Nach vielen Jahren Planspielen und etlichen verworfenen Ideen kommt Mallorcas Inselhauptstadt Palma einem neuen Messezentrum offenbar näher. Die Stadt sei derzeit dabei, die letzten Details des Projekts zu konkretisieren, bevor "demnächst ein Ideenwettbewerb für die Gestaltung des Komplexes ausgeschrieben" werde, teilte Bürgermeister Jaime Martínez am Freitag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" mit.

Dabei soll nun nicht gekleckert, sondern geklotzt werden. Das geplante Messezentrum soll dem Stadtoberhaupt zufolge eine Gesamtfläche von 18.000 bis 20.000 Quadratmetern umfassen und in der Nähe des Großklinikums Son Llàtzer an der Landstraße nach Valldemossa entstehen. Eine derartige Größe sei deshalb vonnöten, damit auf dem Gelände parallel mehrere Veranstaltungen stattfinden könnten. Palma sei bislang die "einzige Provinzhauptstadt Spaniens" ohne eine Infrastruktur dieser Art, so Martínez.

Erst vor wenigen Tagen will sich der Bürgermeister mit dem balearischen Wirtschaftsminister Alejandro Sáenz de San Pedro (beide Volkspartei PP) auf die Eckdaten des Vorhabens verständigt haben. Dabei sollen der Zeitung zufolge entscheidende Fortschritte hinsichtlich des Infrastrukturplans erzielt worden sein. Die Regionalregierung stufte das Vorhaben als "Investition von regionalem Interesse" ein. Dadurch können städtebauliche und administrative Verfahren beschleunigt werden.

Die Stadt möchte mit dem neuen Komplex "große nationale und internationale Messen" ausrichten, wie Martínez betonte. Das geplante Messezentrum soll für große Veranstalter eine Alternative zum Kongresspalast an Palmas Strandpromenade sein. Dieser wurde erst vor wenigen Jahren nach fast zehnjährige Bauzeit fertiggestellt.

Ein Novum wäre ein Messezentrum in Palma nicht. Die Stadt verfügte bereits von 1989 bis 2007 über ein Messegelände, das sogenannte Ifebal im Gewerbegebiet Llevant. In diesem Zeitraum fanden dort nach offiziellen Angaben mehr als 200 Veranstaltungen statt. Nach dessen Abriss 2008 wurden Veranstaltungen dieser Art in das ehemalige Terminal A des Flughafens Son Sant Joan verlegt.

Das geplante Messezentrum wäre nicht die einzige Großbaustelle in Palma. Parallel dazu plant die Stadtverwaltung in diesem Jahr Ideenwettbewerbe für weitere Projekte, darunter das ehemalige Kino Metropolitan (Verwaltungs- und Bürgerzentrum) und das emblematische GESA-Hochhaus (Kunstzentrum und Bibliothek). Ferner will die Stadt den Bau einer modernen Sportstätte auf dem Gelände des ehemaligen Fußballplatzes Lluís Sitjar (am Parc de Sa Riera) und eines Botanischen Gartens vorantreiben.