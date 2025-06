Konzertführer: Beethoven und Schumann zum Auftakt des Bellver-Festivals

Beim Auftaktkonzert des Festivals de Bellver am kommenden Donnerstag wartet das OSIB mit besten Zutaten auf: Klassik-Highlights von Beethoven und Schumann und einem international renommierten Pianisten, dem 39-jährigen Russen Denis Kozhukhin. Der spielt unter der Leitung von Pablo Mielgo Beethovens 4.Klavierkonzert, umrahmt von der Leonoren-Ouvertüre Nr.3 und Schumanns letzter Sinfonie, der Vierten. Die Vita des Pianisten können Sie im Programmheft nachlesen .

Beethoven hat zu seiner einzigen Oper „Fidelio«, seinem Schmerzenskind, das er in seinem Streben nach absoluter Perfektion mehrfach umarbeitete, insgesamt vier Ouvertüren geschrieben: die drei Leonoren-Ouvertüren und die eigentliche Fidelio-Ouvertüre, die das Werk in seiner Endfassung einleitet. Gleichwohl lassen viele Dirigenten die Leonore Nr.3 auch heute noch vor dem zweiten Akt spielen. Im Gegensatz zur Fidelio-Ouvertüre, einem prägnanten Sonatensatz von Beethoven’scher Knappheit, ist sie eher eine sinfonische Dichtung, eine Art orchestraler Vorwegnahme der Handlung, und weist damit schon auf die Romantik. (Weber hat dieses Prinzip in seiner Freischütz-Ouvertüre aufgegriffen und eine Oper im Kleinen geschaffen, die Motive aus der Oper, einschließlich Samiel-Motiv und Schlusschor verwendet.) –

Die Eröffnungstakte von Beethovens 4.Klavierkonzert, ein G-du-Akkord, dem ein zur Ikone gewordene Phrase folgt, stellen eine Revolution dar: nie zuvor begann ein Klavierkonzert mit dem Solisten, immer hatte das Orchester das erste Wort. Und es ranken sich zahlreiche Legenden um diesen solistischen Beginn. Der große Wilhelm Backhaus soll gesagt haben, es vergehe kein Tag, an dem er diese Takte nicht spiele, und nie sei er restlos zufrieden mit seinem Spiel; der jüngst verstorbene Alfred Brendel arbeitete oft mehrere Stunden mit seinen Schülern nur an diesem Motiv. Es ist eben mehr als nur die „Visitenkarte des Pianisten«, wie Friedrich Gulda nonchalant behauptet hat! Es drückt in einer halben Minute die Grundstimmung des ganzen Konzerts aus und ist darüber hinaus ein formgebender Baustein für die folgenden dreißig Minuten. Matthias Kirschnereit hat in seiner fabelhaften SWR-Musikstunde über dieses Konzert Hesse zitiert: „Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne«! – Mehr über das Konzert erzählt Ihnen Michael Lohse im WDR3-Podcast „Meisterstücke« –