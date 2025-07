Konzertführer: Mit Mozart und Tschaikowsky endet das Festival de Bellver

Mit einem vierminütigen „Aufbruch in die Freiheit«, wie man Mozarts „Figaro«-Ouvertüre bezeichnet hat, beginnt das vierte (und leider letzte) Konzert des Festival de Bellver am kommenden Donnerstag. Danach spielt Joan Enric Lluna unter Leitung von Pablo Mielgo Mozarts „Schwanengesang«, sein Klarinettenkonzert KV622. Den triumphalen Schlusspunkt unter den Abend und damit das Festival setzt Tschaikowskys 5.Sinfonie, seine „Schicksalssinfonie« aus dem Jahr 1888.

Mit der Ouvertüre zu Le nozze di Figaro komponierte Wolfgang Amadeus Mozart 1786 nicht nur den Auftakt zu einer Oper, sondern ein musikalisches Manifest. In kaum vier Minuten entfaltet sich ein Feuerwerk aus rhythmischer Präzision, orchestraler Leichtigkeit und dramaturgischer Raffinesse – ein Stück, das wie ein geöffneter Vorhang in eine Welt voller Intrigen, Witz und subversiver Energie führt. Die Ouvertüre beginnt mit einem flirrenden Streicherwirbel, der wie ein nervöses Flüstern die Bühne betritt. Es folgt ein sprunghaftes Thema, das zwischen Bassoon und Violinen hin und her jagt – ein musikalisches Sinnbild für die rastlose Betriebsamkeit des bevorstehenden Hochzeitstags. Mozart verzichtet bewusst auf Zitate aus der Oper selbst und komponiert stattdessen eine eigenständige musikalische Erzählung, die den Geist des Werks einfängt: Tempo, Witz, Aufbegehren. Bis heute zählt die Figaro-Ouvertüre zu den meistgespielten Konzertstücken der Klassik. Sie ist nicht nur ein brillanter Auftakt, sondern ein musikalischer Aufruf zur Freiheit – leichtfüßig, listig und voller Leben.

Als Mozart im Herbst 1791 sein Klarinettenkonzert in A-Dur KV 622 vollendete, stand er am Ende seines Lebens. Es ist sein letztes vollendetes Instrumentalwerk – und zugleich ein musikalisches Vermächtnis, das bis heute als Höhepunkt der Klarinettenliteratur gilt. Heute gehört das Konzert zum Kanon jedes Klarinettisten und wird weltweit aufgeführt. Es gilt als Prüfstein für musikalische Reife, klangliche Sensibilität und technische Eleganz. Die Rezeption reicht von akademischen Analysen über historische Aufführungen bis hin zu populären Adaptionen. Mozarts Klarinettenkonzert ist mehr als ein Solokonzert – es ist ein Dialog zwischen Mensch und Musik, zwischen Innerlichkeit und Form. In seiner Schlichtheit liegt eine Tiefe, die Generationen berührt hat und weiterhin berührt. Es ist ein Werk, das die Klarinette nicht nur als Instrument, sondern als Stimme des Herzens etabliert hat. – Im wdr3-Podcast „Meisterstücke« erzählt Ihnen der Kabarettist Michael Lohse in gewohnt humorvoller Manier die Geschichte des Werks.