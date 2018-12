Andratx-Freundin Helene Fischer und Silbereisen haben sich getrennt

Das lange Zeit zeitweise in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca wohnhafte deutsche Traumpaar Helene Fischer und Florian Silbereisen geht getrennte Wege. Die 34-Jährige bestätigte das Aus selbst am Mittwoch in einem auf Facebook veröffentlichten Brief an ihre Fans. Sie äußerte, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Es handelt sich nach Medienberichten um den Luftakrobaten Thomas Seitel,der zur Tour-Crew der erfolgreichen Sängerin gehört.

Die 1984 in Krasnojarsk in der damaligen Sowjetunion geborene Fischer ist im Augenblick die erfolgreichste deutsche Sängerin. Ihr Hit "Atemlos durch die Nacht" verzückte zahllose Menschen. Zu ihren Konzerten strömen Tausende Fans. Der 37-jährige Florian Silbereisen machte sich durch Moderationen von Volksmusik-Sendungen, von denen einige auf Mallorca produziert wurden, einen Namen.

Helene Fischer wurde bislang mit acht Echo-Preisen und einem Bambi geehrt. Sie verkaufte über neun Millionen Tonträger.