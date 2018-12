Frohes Fest!

Eingebettet in einer idyllischer Landschaft befindet sich die 1789 erbaute typisch, mallorquinische Finca Can Corem bei Campos. Hier finden in unregelmäßigen Abständen Events der verschiedensten Art statt. DIE NÄCHSTEN TERMINE: SO/16. Dezember, von 10 bis 15 Uhr: Flohmarkt, Kunst und Second-Hand. Jeder kann mitmachen! MO/24. Dezember, ab 19.30 Uhr, Weihnachtsabend - Jeder bringt etwas zu Essen mit,