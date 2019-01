Kein Neujahrsmorgen auf Mallorca ohne Streit und Zwietracht

Die Polizei auf Mallorca hat wegen Schlägereien in der Silvesternacht zu vereinzelten Einsätzen ausrücken müssen: In dem zu Palma zählenden Dorf Sant Jordi hinter dem Flughafen erhielt ein 22 Jahre alter Mann einen Messerstich ins Bein. Die Wunde musste genäht werden. Bei dem Streit hatten sich mehrere junge Männer um 5.30 Uhr auf der Plaza Bisbe Planas geprügelt, teilte die spanische Nationalpolizei mit. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits eine Stunde vorher hatte die Polizei in Palma bei einem Streit zwischen einem Paar eingreifen müssen. Der 36 Jahre alte Mann und die 35 Jahre alte Frau hatten sich gegenseitig attackiert und Verletzungen beigebracht.