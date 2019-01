Leitfaden für alle, die sich für Vögel interessieren

Informationen zu mehr als 60 Vogelarten, die sich insbesondere in den Städten aufhalten, bekommen Interessierte nun in einem Buch, das Mallorcas Inselrat vorgestellt hat. Unter dem Titel „Kleiner Leitfaden der Stadtvögel Mallorcas” haben die Autoren Cati Artigues und Toni Muñoz Daten zusammengetragen, mit dem Ziel, dem Leser die gesamte Bandbreite des urbanen Federviehs in insgesamt vier Sprachen – Katalanisch, Spanisch, Englisch und Deutsch – nahezubringen.

Vor zwei Wochen ist das Werk vom Wirtschaftsdezernenten des Inselrats, Cosme Bonet, und der Generaldirektorin für Tourismus, Paula Ginard, offiziell präsentiert worden.

„Das Schöne ist, dass jeder Leser die Vögel selbst beobachten kann, weil sie im Stadtbild leicht zu erkennen sind”, so Cati Artigues, die genau wie Toni Muñoz beim Umweltverband GOB arbeitet. „Mit ein klein wenige Aufmerksamkeit haben wir jetzt die Möglichkeit, die Vielfalt unserer Fauna zu erkennen und wertzuschätzen”, so die Forscherin.

Ihr Kollege Toni Muñoz meint: „Leider denken wir im Zusammenhang mit Vögeln in einer Stadt vor allem an Dreck, wie beispielsweise im Falle von Tauben. Wir versuchen, den Menschen ins Bewusstsein zu rufen, dass die Anwesenheit von Flugtieren auch ein Stück Lebensqualität bedeuten kann. Dafür müssen wir sie aber kennenlernen, und genau dabei soll unser Buch helfen.”

Unterschieden wird zwischen den verschiedenen Vogelarten insbesondere nach den Orten, an denen sie sich in einer Stadt aufhalten können. Manch einer fühlt sich in Baumkronen wohler, andere wiederum eher auf Dächern, Terrassen, an Teichs, kleinen Seen, Bachläufen oder auf Freiflächen innerhalb des bebauten Gebiets. Das Interesse manch eines Urlaubers, der jeden Tag ein Vögelchen auf seinem Hotelbalkon oder beim Spaziergang am Meer entdeckt, könnte dank des Buchs geweckt und offene Fragen könnten beantwortet werden.