Der Wiedehopf ist auf dem Vormarsch

Die wachsende Population des Wiedehopfs lässt auf Mallorca derzeit die Herzen der Ornithologen höher schlagen. Teilweise werden Schwärme von 40, 50 Tieren beobachtet. Nun diskutieren die Experten, warum sich die Vögel auf der Insel so wohl fühlen.

Manolo Suárez, Ornitologe der balearischen Naturschutzorganisation GOB, sagt: "Der Wiedehopf ist ein Zugvogel, auf Mallorca ist er allerdings das ganze Jahr über anzutreffen." Suárez hält es für möglich, dass vermehrt Exemplare nach Mallorca gekommen sind anstatt nach Afrika zu fliegen. Zudem gibt es die Theorie, dass es in der Tramutana weniger Nahrung gibt und die Vögel deshalb vermehrt in der Ebene Pla anzutreffen sind. "Wahrscheinlich wird sich im Frühjahr die Population wieder reduzieren", so Suárez.

In katalanischen Sprache heißen die Tiere Puputs. Ornotologen sprechen deshalb scherzhaft von einer "puputada", angelehnt an das spanische "putada" (Sauerei). Der Wiedehopf gehört zu den beliebtesten Vögeln der "Birdwatcher" in Südeuropa. (cls)