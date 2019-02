Trailer von Anne Hathaways Mallorca-Film fertig

Der Trailer zur Komödie "The Hustle", den die berühmte Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway 2017 auch auf Mallorca gedreht hatte, ist fertig. Darin sind unter anderem betörende Küstenabschnitte zu sehen, die durch die Anwesenheit der gertenschlanken Künstlerin ("Der Teufel trägt Prada") aufgehübscht werden.

Gedreht worden war unter anderem im Yachthafen Puerto Portals und im Fünf-Sterne-Hotel Maricel in Cas Catalá.

Die Handlung des Metro-Goldwyn-Mayer-Streifens, der ein Remake der Produktion "Zwei hinreißend verdorbene Schurken" von 1988 ist, gestaltet sich eher schlicht: Die schöne Hathaway bringt einer von Rebel Wilson gespielten voluminösen Frau bei, was es mit einem Leben in Saus und Braus auf sich hat. Es entspinnt sich ein Gewirr aus Lügen und Intrigen. Am 10. Mai soll der Film in den USA in die Kinos kommen, am 12. Juli wird es in Spanien so weit sein.