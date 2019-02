Im TV: Andrea Grießmann in Barcelona

Der BR zeigt am Freitag, 15. Februar, um 11.55 Uhr die Barcelona-Folge der Reihe „Wunderschön!”.

Moderatorin Andrea Grießmann will sich die Stadt ihrer Kindheit neu erobern. Sie hat als kleines Mädchen eine Zeit lang in der katalanischen Metropole gelebt. An Antoni Gaudí und der „Sagrada Família” kommt sie nun ebenso wenig vorbei wie an den vielen Tapas-Bars.

Beim Schlendern durch die unterschiedlichen Viertel stößt Andrea Grießmann auch auf weniger Bekanntes: gemütliche Plätze in Gràcia, alt eingesessene Spezialgeschäfte in El Born oder das Kreativzentrum Palo in Alto in Poblenou.