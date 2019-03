Dort gibt es auf Mallorca Karnevalsumzüge

Der wichtigste Karnevalsumzug auf Mallorca ist Sa Rua in Palma am Sonntag ab 17 Uhr. Bereits um 10.30 Uhr geht der Kinderkarnevalszug Sa Rueta über die Bühne.

Daneben gibt es inselweit folgende, die ausschließlich am Samstag stattfinden: Das deutschgeprägte Highlight ist der Umzug an der Playa de Palma vom Club Tenis Arenal bis zum Balneario 7 mit zünftiger „Afterzochparty” ab 17 Uhr. In Arenal geht es ab 14.30 Uhr sehr spanisch zur Sache, in Artà ab 19 Uhr und in Calvià ab 16.30 Uhr.

In Alaró startet der Karnevalsumzug am Samstag um 17 Uhr, in Can Picafort bereits um 16 Uhr und in Capdepera um 19.30 Uhr. Hinzu kommen – ebenfalls am Samstag – Umzüge in Montuïri (früher Nachmittag), Binissalem (16.30 Uhr), Porreres (18 Uhr).