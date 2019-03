Auf Mallorca sind viele seltene Vögel unterwegs

Eingebettet in einer idyllischer Landschaft befindet sich die 1789 erbaute typisch, mallorquinische Finca Can Corem bei Campos. Hier finden in unregelmäßigen Abständen Events der verschiedensten Art statt. DIE NÄCHSTEN TERMINE: SA/2. März: Marc Orell Marqués spielt Schlager und Musical-Melodien. Mit Barservice und Abendessen. Einlass 18.30 Uhr, Konzert um 20 Uhr, 15 Euro. Kontakt: office@nathaliekorcz.com oder per Whatsapp: Tel. 600-494