Dieter Bohlen reaktiviert für ein Konzert "Modern Talking"

Mallorca-Freund Dieter Bohlen erweckt seine legendäre Gruppe "Modern Talking" für ein Konzert wieder zum Leben. Das meldete die "Bild"-Zeitung am Dienstag. Der lange in Cala Rajada wohnhafte Pop-Impresario, der auch als Port d'Andratx-Fan gilt , werde am 31. August unter freiem Himmel in der Zitadelle von Berlin-Spandau auftreten, dies allerdings ohne seinen damaligen Kollegen Thomas Anders.

Bohlen werde sämtliche Hits der Kult-Gruppe darbieten, etwa "You're my heart, you're my soul". Die eingängigen Klänge sind Millionen Menschen noch im Gedächtnis.

"Modern Talking" verkaufte zwischen 1984 und dem Ende im Jahr 2003 allein in Deutschland über 5,7 Millionen Tonträger und hatte dort 21 Nummer-eins-Hits. Erfolg hatten Modern Talking vor allem in Kontinentaleuropa, Asien, Südamerika, Australien und Afrika. Im Juni 2003 hatte "Modern Talking" das letzte Mal auf einer deutschen Konzertbühne gestanden.