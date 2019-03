Frühlingserwachen auf Mallorca mit „Music & Talk”

Die Winterpause war lang. Vier Monate ohne „Music & Talk“, da hält es Songwriter Willi Meyer, der das Event veranstaltet, kaum noch in seinem Aufnahmestudio. Zumal er in den vergangenen Wochen immer wieder von Fans der Veranstaltung gefragt wurde, wann es denn endlich weitergehe. Antwort: Am Samstag, 30. März. Dann werden Meyer und seine neunköpfige Band im Restaurant Es Caliu bei Bunyola auf der Bühne stehen, und mit ihnen eine Reihe von Gästen.

Bereits zum dritten Mal gibt sich bei „Music & Talk“ Florian Ast die Ehre. Mit seinem Berndeutsch-Rock hat der Musiker die Schweizer Musik-Szene maßgeblich beeinflusst. Fast alle seiner bisher zwölf Alben landeten in den eidgenössischen Top-Ten, vier sogar auf Platz eins. Für den kommenden Sommer hat er ein neues Album angekündigt. Ein Song auf der CD heißt „I bi gmacht für Di“. Geschrieben haben in Ast und Me-yer gemeinsam, und bei „Musik & Talk“ werden sie ihn dem Publikum präsentieren.

Bei seiner Show kennt Meyer keine Grenzen, was musikalische Stile betrifft. Am 30. März ist bei ihm zum Beispiel die Sopranistin Anne Bredow zu Gast. Die Sängerin aus München wird neben zwei klassischen Stücken zwei Rockballaden mit Meyers Band singen. Ein reiner Talkgast ist dagegen der Youtuber Michael Müller.

Girl Talk heißt das A-cappella-Trio mit der Sängerin Caren Schweitzer-Faust, die seit neun Jahren auf Mallorca lebt und auf der Insel als Hochzeitssängerin auftritt. Aber nicht nur. Seit 25 Jahren arbeitet die Sängerin im Musikbusiness, trat als Solo- und Chorsängerin mit stilistisch ganz unterschiedlichen Bands und Künstlern auf, von Schlagersängern wie Udo Jürgens und Howard Carpendale über Jazz-Ensembles wie der Willi Ketzer Band, der SWR Big Band und der Paul Kuhn Big Band bis hin zu Rockgruppen wie BAP und der Phil Collins Tribute Band „Still Collins”, bei der sie von 1999 bis 2009 Mitglied war. Fast zeitgleich, von 2004 bis 2014 war sie zudem feste Chorsängerin von Schlagerstar Andrea Berg. Als Chorsängerin wirkte sie auch beim Musikvideo des Meyer-Songs „Holding Roses“ mit. Das Lied wird nicht fehlen, wenn Schweitzer-Faust mit ihrem Trio bei „Musik & Talk“ auftritt.

Vier große Shows hat Meyer für dieses Jahr vorgesehen, jeweils am letzten Samstag im März, Juni, September und Dezember. Dazu wird es drei oder vier „kleine“ „Music & Talk“-Veranstaltungen mit vier bis sechs Musikern geben. Diese Shows, so der Songwriter, werden auf nur einen Talk-Gast und ein Thema fokussiert sein. Wann sie stattfinden, will Meyer davon abhängig machen, welcher interessante Gast gerade auf der Insel weilt.

Auch außerhalb von „Music & Talk“ wird man ihn auf Mallorca live erleben können, etwa am 1. August im Finca-Hotel Can Estades in Calvià und bei einem größeren Projekt, bei dem zehn verschiedene Sprecher zu Musik Gedichte rezitieren.

Zunächst steht jedoch am 30. März „Music & Talk“ auf dem Plan. Die Show beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Tickets können unter 677-624599 oder avp@studio214.eu reserviert werden. Das Restaurant Es Caliu liegt an der Straße Palma-Sóller (Ma-11; km 14,8), hinter dem Kreisverkehr von Bunyola. (mb)

(aus MM 10/2019)