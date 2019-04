Katzenberger-Mutter postet Frust-Beitrag auf Instagram

Es sieht so aus, als würde Iris Klein, Mutter von Medien-Star Daniela Katzenberger, nicht mehr damit rechnen, ihre erst kürzlich eröffnete und wenige später offensichtlich schon wieder geschlossene Bar an der Playa de Palma de Mallorca wieder zu bewirtschaften. "Danke an alle lieben Menschen, die uns Glück wünschen, und dass wir nicht nochmal ausgenutzt werden", postete die 51-Jährige auf ihrem Instagram-Account vielsagend. "Leider ist man erst hinterher schlauer, aber das Leben geht weiter. Wie sagte meine Oma immer so schön: Kind, man lernt niemals im Leben aus." Folgendes fügte sie hinzu: "Mein neuer Plan für diesen Sommer: Ich tauche ab und werde Meerjungfrau."

Die Bar "Evergreen" war am 30. März auf der Höhe des Balneario 12 mit zahlreichen Gästen eingeweiht worden. Als Iris Kleins Mitgesellschafterin fungiert Nadescha Leitze. Am Donnerstag hatten mehrere Medien gemeldet, das Etablissement sei wegen Unstimmigkeiten unter den Geschäftspartnern, zu denen auch noch andere Personen gehören, bereits wieder dicht gemacht worden.