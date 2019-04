Mallorca-Straßensänger Nick Ferretti im DSDS-Finale

Der durch Auftritte in Palma de Mallorca zu leidlicher Berühmtheit gelangte Straßensänger Nick Ferretti hat im RTL-Kultformat "Deutschland sucht den Superstar" das Finale erreicht. Zusammen mit Joana Kesenci überzeugte er am Samstagabend (20.4.) die Jury mit einem Song namens "Shallow" aus dem Spielfilm "A Star is Born".

Die Entscheidungs-Sendung der Reihe mit Mallorca-Freund und Chefjuror Dieter Bohlen wird am kommenden Samstag (27.4.) ab 20.15 Uhr gezeigt.

Die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" wurde erstmals am 9. November 2002 ausgestrahlt. Der erste Sieger war Alexander Klaws.