Jeden Tag auf Palmas Straßen unterwegs

Patricia Montoya ist Busfahrerin in Palma und chauffiert Tag für Tag einen Stadtbus durch die Balearen-Metropole. Die Frau liebt ihren Beruf.

Sechs von insgesamt 22 Busfahrerinnen, die bei Palmas städtischer Verkehrsgesellschaft EMT tätig sind, zieren seit dem vergangenen Weltfrauentag als Plakat etliche Palma-Busse, Patricia Montoya, von Freunden Patri genannt, ist eine von ihnen. Was den Job betrifft, ist Patri gewissermaßen erblich vorbelastet. "Mein Vater war Busfahrer bei der EMT und meine große Schwester Vanessa fährt auch einen Bus dieses Unternehmens", verrät sie im Gespräch mit der Zeitung Ultima Hora.

Von ihrer Arbeit begeistert ist Patri unter anderem, weil diese keinesfall monoton sei. "Es gibt immer irgendwas, das dich überrascht oder das deine Aufmerksamkeit erfordert. Und auch wenn die Strecke die gleiche ist, man erblickt immer wieder etwas Neues."

Dass Fahrgäste überrascht sind, wenn sie eine Frau am Steuer eines Busses sehen, geschehe heutzutage nur sehr selten. An ein Erlebnis kann sich Patri aber noch gut erinnern: Einmal wollte ein älterer Herr nicht einsteigen, als er sie sah und meinte "Las señoras y las sardinas solo sirven para las cocinas" - "Frauen und Sardinen sind nur in der Küche zu gebrauchen." Er stieg schließlich doch ein. Die Chauffeurin: "Als er nach einer Reihen von Haltestellen wieder ausgestiegen ist, meinte er, ich hätte sein Vorurteil über Frauen am Steuer korrigiert."