Schnecken-Schlemmerei in Vilafranca steht an

5000 Kilo Schnecken wird Koch Guillem Garí am Donnerstag auf Mallorca zubereiten. Am 25. April ist der Todestag des Schutzheiligen Markus und zu "Sant Marc" pflegen die Mallorquiner Weichtiere zu verspeisen. Der Brauch soll vor Krankheit schützen.

Besonders beliebt für die Schlemmerei ist das Restaurant El Cruce de Vilafranca. Guillem Garí gibt insgesamt 13.000 Portionen aus, viele Gäste nehmen die Schnecken auch "to go" mit nach Hause. Der Wirt öffnet von 6 Uhr morgens bis Mitternacht, um so viele Kunden wie möglich verköstigen zu können.

Fünf Stunden schmoren die Weichtiere aus Zuchtanlagen in einem Sud mit mehreren Gewürzen und Kräutern. Serviert wird zu den Schnecken die Knoblauchmayo "All i oli" (800 Kilo davon bereitet das Team des Cruce de Vilafranca zu) sowie Brot und ein Glas Wein. (cls)