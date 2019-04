Schauspielerin Ellen Schwiers gestorben

Die Schauspielerin Ellen Schwiers ist am Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren in ihrem Haus am Starnberger See verstorben. Das ließ ihre Tochter Katerina Jacob, ebenfalls eine bekannte Schauspielerin, über ihre Agentur mitteilen.

Ellen Schwiers spielte in zahlreichen Filmen mit und stand für Serien und Krimireihen wie "Der Bulle von Tölz" und "Polizeiruf 110" vor der Kamera. 2015 hatte sich Schwiers nach 70 Jahren von der Bühne zurückgezogen.

Im polnischen Stettin geboren, wurde Schwiers' Familie nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in Hessen ansässig, wo sie erste Theaterengagements hatte. Die Schauspielerin lebte zudem zehn Jahre in Artà im Norden Mallorcas. Das Kloster von Artà bezeichnete sie in einem MM-Gespräch einst als ihren Lieblingsplatz auf der Insel.

Erst vor wenigen Wochen hatte sie Pressevertretern gegenüber geäußert, aufgrund ihrer starken Schmerzen sterben zu wollen und Sterbehilfe in Betracht zu ziehen. Kurz vor ihrem Tod sei sie bereits bettlägerig gewesen.