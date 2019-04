TV-Tipp: Taxikrieg in Spanien hautnah

Bei Arte wird am Dienstag um 19.40 Uhr in der Reportagereihe "Re" ein Film aus dem Jahr 2017 wiederholt: "Krieg gegen Uber & Co. - Spaniens Taxifahrer machen mobil".

Brennende Autos, Säureanschläge, Prügeleien: Der Taxikrieg in Spaniens Städten eskaliert. App-basierte Dienstleister wie Uber und dessen spanischer Konkurrent Cabify haben begonnen, den Taximarkt aufzumischen – und radikale Taxifahrergewerkschaften wie "Elite Taxi" wehren sich dagegen.