Im TV: Acht Stunden Katzenberger am Stück

Im Jahr 2015 verfolgte die deutsche TV-Nation die Schwangerschaft von Kult-Blondine Daniela Katzenberger. Mittwoch, 1. Mai, zeigt RTL 2 die acht Folgen der Doku-Soap am Stück.

In "Daniela Katzenberger – Mit Lucas im Babyglück" ging es unter anderem darum, wo die "Katze" und ihr Kater Lucas Cordalis künftig mit dem Töchterchen zu Hause sein wollen. Bekanntlich fiel die Wahl auf Mallorca, womit die beiden das aus deutscher Sicht bekannteste Promi-Paar der Insel sind.

Mehr als acht Stunden lang kann man am 1. Mai den Lebensabschnitt von Daniela und Lucas verfolgen. Los geht's um 12.05 Uhr. Die Doku-Soap begleitet die beiden bei den Herausforderungen des Familien-Alltags und zeigt Katze und Kater bei ihren Erlebnissen in Sachen Baby, Nestbau & Co.