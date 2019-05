Im TV: Top Chef Germany startet am 8. Mai

Die neue Sat1-Kochshow "Top Chef Germany" läuft am Mittwoch, 8. Mai, um 20.15 Uhr an. Produziert wurde sie in Berlin, Potsdam und auf Mallorca.

Das Finale der Sendung wurde im März in Port de Sóller gedreht worden. Anwohner und Touristen schauten neugierig bei den Dreharbeiten zu. Auch lokale Insel-Produkte landeten in den Töpfen der Teilnehmer.

Moderiert wird die Kochshow von Daniel Boschmann. Unter dem Jury-Vorsitz von Jahrhundertkoch und Mallorca-Liebhaber Eckart Witzigmann werden die „Top Chef Germany“-Kandidaten von Zwei-Sterne-Koch Peter Maria Schnurr sowie Foodkritikerin Alexandra Kilian bewertet.

Unter über 300 Profiköchen, die sich für die Deutschland-Premiere der Kochshow beworben hatten, wurden zwölf – teilweise mit Michelin-Sternen ausgezeichnete – Köche ausgewählt, die sich den Juroren stellen. Mit dabei sind die Köche Annette Glücklich, Serkan Güzelcoban, Hou Hua, Steffen Disch, Christian Grund, Sven Wesholek, Bernhard Reiser, Tom Götter, Franz-Josef Unterlegner, Sonja Baumann, Christopher Knippschild und Johannes Sommer. Der Gewinner erhält 50.000 Euro.

„Top Chef“ ist ein international erfolgreiches Format, es wurde bereits in über 20 Länder verkauft und hat mehrere Prime-Time-Emmys gewonnen. Auch in Spanien ist die Sendung äußerst beliebt. 2015 gewann in Spanien der deutsche Koch Marcel Reß die Show. Reß führt mittlerweile ein Restaurant in Inca. (cls)