Costa Cordalis offenbar aus dem Krankenhaus raus

Der gesundheitlich angeschlagene Schlagerstar und Mallorca-Resident Costa Cordalis scheint erneut aus dem Krankenhaus Son Espases entlassen worden zu sein. Pünktlich zu seinem 75. Geburtstag am 1. Mai meldete Sohn Lucas Cordalis: „Ja, es stimmt! Es ist der Geburtstag meines Vaters und er kommt wirklich aus dem Krankenhaus“.

Schwiegertochter Daniela Katzenberger pustete auf Instagram Folgendes in die Welt hinaus: „Mein lieber Schwiegerpapa, heute ist dein Geburtstag. Ich liebe dich als wärst du mein eigener Vater und ich wünsche ich Dir alles erdenklich Gute und Liebe. Nach dieser harten Zeit freue ich mich umso mehr darüber, wenn du lachst und wenn du glücklich bist. Jemand wie du hat es verdient jeden Tag happy zu sein“.

Cordalis war bereits im Februar nach einem Schwächeanfall auf Mallorca im Krankenhaus gewesen, was den Blätterwald hörbar zum Rauschen gebracht hatte. An Ostern war er offenbar erneut im Hospital. Auch von Wassereinlagerungen in Armen und Beinen war die Rede. Cordalis lebt samt Sohn, Schwiegertochter und weiteren Verwandten zeitweise in Santa Ponça.