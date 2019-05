Den Tag beginnen wie Audrey Hepburn

Der Filmlegende Audrey Hepburn (1929-1993) wird jetzt im Hotel Formentor auf der gleichnamigen Halbinsel im Norden Mallorcas eine besondere Ehre zuteil.

Gäste können das „Breakfast at Formentor” ordern, in Anspielung an Hepburns bekanntesten Film „Breakfast at Tiffany’s”. Die Schauspielerin ist 1983 im Hotel Formentor zu Gast gewesen, ein Besuch, den man dort bis heute nicht vergessen hat.

Das „Breakfast at Formentor” besteht aus erlesenen Zutaten wie mallorquinischen Backwaren, frischen Früchten der Saison oder Orangensaft, der aus Orangen des Hotelgartens gepresst wurde. Dazu wird der Tisch mit weißen Tulpen (Hepburns Lieblingsblumen) dekoriert.

Das alles hat natürlich seinen Preis – 350 Euro. Dafür ist aber während des Frühstücks auch Butlerservice inbegriffen ...