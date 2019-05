MM-Golfturniere künftig "Memorial Bernd Jogalla"

Emotionale Momente beim Abschluss des MM-Frühlings-Cups powered by Minkner & Partner im Clubhaus von Golf Alcanada. Es ging um jemanden, der fehlte und doch irgendwie dabei war. Gewürdigt wurde Bernd Jogalla, für den das Turnier in den vergangenen Jahren so etwas wie eine Herzensangelegenheit war.

Der langjährige MM-Chefredakteur ist im Novemver überraschend verstorben. MM-Vertriebsdirektor Jesús Castro wandte sich in seiner Ansprache direkt an den Partner: "Lebe wohl, mein Freund!" Er verkündete, dass der MM-Frühlings-Cup künftig zusätzlich den Beinamen "Memorial Bernd Jogalla" tragen wird. Gleiches gilt für die traditionsreiche MM-Golftrophy im Herbst auf dem Platz von Golf de Andratx in Camp de Mar (in diesem Jahr am 5. Okrober).

MM-Chefredakteur Alexander Sepasgosarian über seinen Vorgänger: "Er ist hier. Weil wir an ihn denken."

Obwohl Bernd Jogalla schmerzlich vermisst wurde und das Wetter nicht ganz mitspielte, war die Stimmung bei dem Turnier insgesamt sehr gut – ganz so, wie sich das der frühere MM-Chef gewünscht hätte.

