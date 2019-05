Lena-Meyer-Landrut feiert Geburtstag auf Mallorca

Die Gewinnerin des Eurovisions-Wettbewerbs von 2010, Lena Meyer Landrut, hat jüngst auf Mallorca ihren 28. Geburtstag gefeiert. Die Sängerin postete unter anderem Fotos von einer Bootsfahrt auf ihrem Instagram-Account. Meyer-Landrut traf sich zu dem Anlass mit anderen deutschen Frauen auf der Insel, darunter laut Medienberichten die Bestseller-Autorin Charlotte Roche ("Feuchtgebiete").

Die Hannoveranerin ist nach Nicole die zweite Deutsche überhaupt, die den berühmten Wettbewerb gewinnen konnte, und zwar mit dem Hit "Satellite". Im Jahr 2011 trat sie mit dem Lied "Taken by a Stranger" erneut an und erreichte dabei den zehnten Rang. Seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums tritt sie als Lena auf.

Die Künstlerin ist väterlicherseits eine Enkelin des deutschen Diplomaten Andreas Meyer-Landrut und Nichte zweiten Grades des deutschen Botschafters in Frankreich und ehemaligen EU-Koordinators im Bundeskanzleramt Nikolaus Meyer-Landrut.