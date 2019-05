Mallorca-Auswanderin von Vox-Format eckt mit Foto an

Die in "Goodbye Deutschland" auftretende Mallorca-Auswanderin Caro Robens hat mit einem freizügigen Bild für Aufsehen gesorgt. Die dem Körperkult ergebene Frau, die zusammen mit ihrem Ehemann Andreas ein Fitness-Studio an der Playa de Palma managt, postete das Bild auf ihrem Instagram-Account, was erregte Reaktionen auslöste.

Die Auswanderin eckt seit Jahren wegen ihrem Bodybuilder-Dasein bei vielen Zuschauern des Vox-Formats an. Auf dem Foto zeigt sich die Auswanderin elegant in einem engen Abendkleid. Die langen blonden Haare fallen ihr dabei über den Rücken, doch ihre Brust ist ebenfalls deutlich zu sehen. "Good bye Deutschland" wurde durch den im November 2018 an Lungenkrebs gestorbenen Cala-Millor-Wirt Jens Büchner zu einem Publikumsrenner.