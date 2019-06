Neue TV-Serie: Spanien nach Atomunfall

Bei ZDF neo läuft ab Samstag, 1. Juni, 22.15 Uhr die spanisch-deutsche Thrillerserie „La Zona – Do not Cross” als deutsche Erstausstrahlung. Gezeigt werden die insgesamt acht Teile der Serie viermal samstagabends als Doppelfolgen.

Ein tragischer Unfall in einem nordspanischen Atomkraftwerk hat Hunderte von Toten gefordert und die Gegend um den Reaktor zu einer geschlossenen Zone gemacht. Erste Rückkehrer werden in nicht allzu weiter Entfernung vorsichtig wieder angesiedelt. Das Gros der Bevölkerung hat jedoch eine neue Bleibe in Wohnsilos am Rande der Großstadt Gijón gefunden.

Trotz der Strahlenbelastung herrscht in der Sperrzone reger Schmuggelverkehr. Als einer der Schmuggler tot aufgefunden wird, soll Inspektor Hector Uria (Eduard Fernández) zusammen mit Martín Garrido (Álvaro Cervantes) den Mord aufklären. Der Tote war von Wölfen zerfleischt worden. Doch nicht nur von denen finden sich Bissstellen – zum Entsetzen der Polizei stellt sich heraus, dass der tote Schmuggler Spuren von Kannibalismus aufweist.

Während der Ermittlungen gibt es erneute Anzeichen von erhöhter Radioaktivität außerhalb der „Zone”, die jedoch von den Behörden vertuscht wird. Eine wesentliche Rolle scheint eine Dekontaminationsfirma zu spielen, die offenbar nicht nur am Schwarzhandel beteiligt ist, sondern auch versucht, Arbeiter von der Bildfläche verschwinden zu lassen ...